Anche Pep Guardiola analizza la situazione del Bayern Monaco dopo l'esonero di Niko Kovac. Ai canali di BT Sport, l'allenatore del Manchester City ricorda con affetto i tre anni trascorsi in Baviera e, in un certo qual modo, fa da sponsor al club tedesco: "​Nel momento in cui il Bayern Monaco mi ha chiamato, ho detto: 'Se il Bayern Monaco ti chiama, non puoi dire no'. Sono chiamate che arrivano una volta nella vita e devi farti trovare pronto".