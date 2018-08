Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della Community Shield, dove i Citizens affronteranno il Chelsea: "Sono felice che un allenatore del livello di Sarri sia in Premier League. Imparerò molto vedendolo ogni weekend. Impareremo tutti dalle sue idee qui in Inghilterra. Ho visto tre partite del Chelsea nel pre-campionato e si vede già la sua impronta, la squadra gioca come vuole lui. Il modo in cui gioca è perfetto per il calcio inglese".