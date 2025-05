Getty Images

Guardiola: "Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi? Incredibile"

Gabriele Stragapede

44 minuti fa

2

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro una delle squadr più in forma d'Europa, il Wolverhampton. Tra i temi trattati, l'iberico ha commentato lo scoppiettante pareggio per 3-3 in semifinale di Champions League fra Barcellona e Inter: "Sono sorpreso da quanto sia stata bella la partita. Grazie a sfide come questa gli stadi non saranno mai vuoti e il business del calcio può solo crescere".



SU INZAGHI - "Sono state degne della Champions, in particolare quella di Barcellona. Quando giochi così gli stadi non si svuotano e possiamo vivere di calcio a lungo. I risultati non contano, chi ama il Barça può solo esserne orgoglioso. L'Inter ha dimostrato ancora una volta che squadra incredibile sia, la difesa, la fisicità e la buona organizzazione di gioco. E Inzaghi è un allenatore incredibile".