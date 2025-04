Guardiola: "Haaland fuori almeno 5 settimane". Può recuperare per Mondiale per Club e Italia

AFP via Getty Images

Una brutta tegola per il Manchester City lo stop dell'attaccante norvegese, il problema alla caviglia rimediato contro il Bournemouth nello scontro con Lewis Cook non è di poco conto e priva gli Sky Blues della loro principale bocca di fuoco.Al comunicato emesso ieri dal City fanno seguito le parole odierne di Guardiola, il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester in Premier League e ha confermato le sensazioni: almeno 5 settimane di stop per Haaland.

- Così Guardiola in conferenza stampa: ". Speriamo di riaverlo per il finale di stagione e il Mondiale per Club. Non abbiamo un altro giocatore col suo talento e le sue caratteristiche, ma dovremo adattarci. Per molti anni abbiamo giocato con uno stile diverso in attacco, dipendente dalle qualità dei giocatori a disposizione: dovremo adattarci".- Il City è in piena lotta per conquistare un posto in Champions League e spera di avere Haaland anche per il finale di campionato, ma i tempi di recupero annunciati sono una mazzata con l'ex Borussia Dortmund costretto a saltare almeno 6 delle ultime 9 giornate di Premier League, oltre alla semifinale di FA Cup contro il Nottingham Forest (26 o 27 aprile).

Nella migliore delle ipotesi, il norvegese sarà a disposizione per le ultime 3 giornate di Premier League e per l'eventuale finale di FA Cup del 17 maggio. Nella peggiore, invece, tornerebbe solo per l'ultima giornata del 25 maggio e poi per il Mondiale per Club.- Da una parte il City, dall'altra anche la Norvegia monitora con attenzione perché, prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026: la speranza degli scandinavi è di poter contare su un Haaland a pieno servizio per affrontare gli Azzurri.