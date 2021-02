Sono 19 vittorie consecutive per il Manchester City con quella ottenuta ieri in Champions League. Qual è il segreto della squadra? La risposta dell'allenatore dei Citizens Pep Guardiola è semplice: i soldi, o meglio, «un sacco di soldi».



Intervistato nel post partita di Manchester City-Borussia Monchengladbach, alla domanda su come la squadra sia riuscita a portare a casa la striscia di vittorie ,l'ex allenatore di Bayern Monaco e Barcellona ha così risposto: "Abbiamo un sacco di soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili, è la verità. Senza giocatori di qualità non sarebbe stato possibile. E poi l’umanità di questo gruppo… I giocatori sono fantastici e hanno un rapporto incredibile. Giocano ogni gara pensando unicamente a vincerla". Tutta la sincerità di Guardiola. ​Come riportato oggi dal Daily Mail, negli ultimi 20 anni il Manchester City ha speso quasi 2 miliardi di sterline, in seguito all’acquisizione del club da parte dello sceicco Mansour nel 2008.