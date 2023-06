A second #EmiratesFACup title in his tenure pic.twitter.com/172PlA83xb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

Dopo la conquista della sua seconda FA Cup alla guida del- che fa seguito ad un campionato vinto con una rimonta esaltante nei confronti dell'Arsenal -Per chiudere il cerchio e i conti in sospeso col passato - l'allenatore spagnolo non conquista questo trofeo dal 2011 - e mettere le mani su quel titolo che andrebbe a suggellare in maniera definitiva la sua esperienza in Inghilterra.- ", per i nostri tifosi e per la città. Abbiamo giocato un'ottima partita e sono molto contento". Un successo quello ottenuto contro la formazione dell'amico ed ex collaboratore al Bayern ten Haag che consacra ulteriormente Guardiola nella storia del calcio inglese, diventando ilnei minuti immediatamente successivi alla conclusione della partita.- Ora la testa non può che essere rivolta alla preparazione della gara più attesa in tutta la stagione, la seconda finale di Champions League nella storia del Manchester City, contro l'Inter di Simone Inzaghi: ". Da lunedì cominceremo a pensare all'Inter e a come batterla.".