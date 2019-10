Pep Guardiola non si è mai nascosto quando si è trattato di prendere una posizione sull'annosa questione della richiesta di indipendenza della Catalogna. Gli ultimi fatti, gli scontri di piazza e la condanna a 9 anni di reclusione di alcuni importanti esponenti politici, avevano spinto l'allenatore del Manchester City a diffondere un messaggio di aperta condanna nei confronti delle scelte adottate dal Governo di Madrid.



Qualcuno deve averla letta come una sorta di “discesa in campo”, visto che diversi rappresentanti dell'opinione pubblica di Barcellona e dintorni lo vorrebbero alla guida della Generalitat, il parlamento locale. Da parte sua, Guardiola non ha mai aperto a questo tipo di soluzione e lo avrebbe comunicato informalmente ai suoi amici più stretti. Una sorta di smentita ufficiosa alle indiscrezioni di stampa sempre più frequenti sull'inizio della sua avventura politica, rilanciate prima dalla radio RAC1 e successivamente dal portale madrileno El Confidencial.