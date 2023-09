Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dell'Inter, rivale di Champions nella passata stagione nell'epilogo di Istanbul, in occasione della conferenza precedente all'esordio contro la Stella Rossa: "Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto in finale di Champions: in Serie A ha vinto il derby 5-1 . Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno dimostrato, dandoci del filo da torcere e la nostra vittoria è stata sofferta. La moneta è caduta a nostro favore, ma la sensazione che ho io è che l'Inter sia una seria candidata a tornare in finale di Champions"