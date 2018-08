Claudio Marchisio è alla ricerca di un nuovo club dopo l'addio alla Juventus. Ieri è arrivato l'annuncio della rescissione consensuale tra il calciatore e il club bianconero e tra i tanti club accostati al centrocampista c'era anche il Manchester City. Oggi Guardiola ha parlato proprio del possibile arrivo del 'Principino' all'Etihad: "Ha fatto una fantastica carriera alla Juventus e in Nazionale ma non arriverà - ha chiarito il tecnico catalano -. A dicembre vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato ma la rosa che abbiamo adesso resta così. Mercato? Chiediamo troppo ai giocatori per più di undici mesi all'anno. Se sei fresco nella testa e nelle gambe dopo aver fatto una normale vacanza, gli infortuni non succedono". Meno partite più che mercato, quindi. E Marchisio non arriverà al City.