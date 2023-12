La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) come ogni hanno ha stabilito statisticamente chi è stato il miglior allenatore dell'anno solare, premio vinto da Pep Guardiola. Lo spagnolo, vincitore della UEFA Champions League, della Premier League, della Coppa del Mondo per club FIFA, della Supercoppa UEFA e della Coppa d'Inghilterra, ha totalizzato 281 punti.



L’ENNESIMO TRIONFO - Per Guardiola si tratta del terzo IFFHS Award, dopo quelli del 2009 e del 2011. È l'unico allenatore ad aver vinto 4 Mondiali per club con 3 club diversi (FC Barcelona, ​​FC Bayern München e Manchester City). Dietro di lui, solo 5 punti separano 3 allenatori italiani che scopriamo, insieme, nella nostra gallery.