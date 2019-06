Nel corso della presentazione del Cruyff Court a Els Hostalets de Pierola, Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Marca: "Griezmann o Neymar per il Barcellona? Dipende dall'idea dell'allenatore e del direttore sportivo. I grandi giocatori sono sempre i benvenuti in tutte le squadre. Entrambi sono grandi giocatori".



SU DE LIGT - "E' un buonissimo difensore. Ha 19 anni, chi lo acquisterà avrà un difensore per tanti anni".



SU RODRI - "Lui al Manchester City? Non ne ho idea, vedremo. E' un buon giocatore".



SUL FUTURO - "Prima o poi tornerò al Barcellona".