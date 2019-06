E' stato accostato alla Juventus, ma il suo futuro sarà ancora in Inghilterra, sulla panchina del Manchester City. In un'intervista concessa ai canali ufficiali del club inglese, Pep Guardiola ha parlato dell'ultima stagione e della prossima: "​Siamo il gruppo più felice del mondo, è incredibile quello che abbiamo fatto. Il campionato inglese è il più difficile al mondo, per il calendario, per il meteo, per le squadre che ci sono, per la qualità dei giocatori. Il Liverpool è stato un grande avversario, sono stati fantastici ma noi lo siamo stati di più. Siamo stati continui e concreti. La nostra idea è quella di giocare sempre con la palla, a livello difensivo la priorità è recuperarla. Conta quelle che sono le nostre idee, senza pensare all'avversario. Questo è un club che crede in un determinato tipo di gioco, crea in un'idea di calcio. Indipendentemente da quello che dice il campo, se è vittoria o sconfitta. Penso che non ci sia posto migliore al mondo dell'Inghilterra per fare il proprio lavoro. Posso solo paragonarlo, come Paese, alla Spagna o alla Germania. Non sono stato negli altri Paesi, ma credo sia uguale. Se dovessi andare in Italia sarebbe simile alla Spagna. In altri posti i tifosi si arrabbiano e ti fischiano, qui no. Qui ti supportano sempre. Qui se hai la maglia del City difendi la maglia del City, sempre. Adesso è facile dire "Pep sei bravo", mi ricordo il primo anno, quando le cose non andavano bene in Champions League e in Premier League, i tifosi ci sono sempre stati, ci hanno sempre supportato. Sono felice di ricompensare l'affetto che mi hanno dato in questi anni, insieme ai miei giocatori, per i prossimi due anni. Futuro? Il meglio deve ancora venire".​