Pep Guardiola dice la sua in merito all'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro: "Il Pallone d'Oro deve avere due sezioni, una per (Lionel) Messi e una per tutti gli altri. (Erling) Haaland dovrebbe vincerlo, sicuramente. Abbiamo vinto il treble e (Erling) ha segnato 50 milioni di gol. Ma la peggiore stagione di Messi è la migliore di tutti gli altri".