Guardiola parla ancora dell'Inter: 'Sono una squadra fortissima, stanno volando e vinceranno lo scudetto'

Intervenuto nel prepartita della sfida di FA Cup contro il Luton l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è tornato a parlare dell'Inter, riempendo di elogi la squadra allenata da Simone Inzaghi.



"AVETE BECCATO L'INTER..." - "Guardate ora alla qualità dei nostri avversari in Inghilterra e in Europa. Guardate l'Inter. Stanno volando in Italia e l'anno scorso si diceva: 'abbiamo beccato l'Inter in finale...'".



VINCERANNO LO SCUDETTO - "Noi sapevamo quanto fossero forti e guardate ora: vinceranno lo Scudetto se non accadrà qualcosa di strano. Vincono le gare con tre o quattro gol di scarto e in Champions League hanno battuto un avversario incredibilmente forte come l'Atletico Madrid. Per cui tutto è difficile e questo è il motivo per cui il mio messaggio è di non dare nulla per scontato".