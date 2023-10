Guardiola in conferenza stampa, alla vigilia dello scontro diretto contro l'Arsenal di Arteta, si è soffermato sull'importanza della partita e sulla forza dei Gunners, per poi tornare sulla sconfitta con il Wolverhampton .



SULLA PARTITA CON L'ARSENAL - “L’Arsenal è stato il nostro più grande avversario la scorsa stagione. In passato non avevano raggiunto questo livello, oggi invece ci sono già e penso che ci rimarranno per molto tempo, sono una buona squadra. Hanno un modello chiaro. Hanno lottato per diventare campioni e ora sono di nuovo qui. L’Arsenal è tornato davvero bene”.



SULLA SCONFITTA CON IL WOLVERHAMPTON - “La sconfitta contro il Wolverhampton? E’ totalmente diverso rispetto all’Arsenal. Hanno difeso dal primo minuto. Non credo che sarà il caso dell’Arsenal. Dovremo adattarci, anche se ci conosciamo già molto bene”.