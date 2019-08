Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, valido per il Community Shield, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha replicato alle parole del collega Jurgen Klopp sui mercati faraonici dei Citizens: “Mi dà fastidio? Ovviamente mi dà fastidio perché non è vero che abbiamo speso 200 milioni in ogni sessione di mercato. La scorsa stagione abbiamo speso 17 milioni per un solo giocatore. Due stagioni fa, quando abbiamo speso molto, è perché ho preso una squadra con 10 o 11 giocatori di età pari o superiore a 30 anni, quindi abbiamo dovuto farlo. Il Liverpool ha speso più di 200 milioni la scorsa stagione e non può farlo di nuovo in questa stagione, quindi è lo stesso”.