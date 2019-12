La scorsa estate il futuro di Pep Guardiola con la possibilità di vederlo sulla panchina della Juventus è stato il tormentone che ha condizionato perfino l'andamento in borsa del club bianconero. Alla fine l'allenatore catalano è rimasto al Manchester City e oggi, parlando alla stampa spagnola, ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi altra possibile speculazione sul suo futuro.



Con il contratto in scadenza 30 giugno 2021 Guardiola ha ribadito che la prossima sarà la sua quinta stagione alla guida dei Citizens e, se andrà bene, non ha escluso la possibilità di rinnovare il contratto: "Questa è la mia quarta stagione qui, la prossima sarà la quinta, perchè voglio restare anche la prossima stagione. Sto incredibilmente bene qui, ora dovremo vedere se meriterà un nuovo contratto".