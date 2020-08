Pep Guardiola parla della Champions League, trofeo che con il Manchester City non è ancora riuscito a conquistare: “Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto... gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l'importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di piu'".



Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, il City se la vedrà con il Real Madrid, che ha battuto all’andata 2-1 in trasferta. Intervistato da Dazn, Guardiola parla così di Zinedine Zidane: “Se ha fatto quello che ha fatto, vincendo tre Champions consecutive e togliendo tre scudetti al Barcellona quando il Barcellona ha dominato negli ultimi 10 anni come mai nessuno nel mondo, dimostra la sua capacita’”.