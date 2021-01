Il Chelsea esonera Frank Lampard, che incassa la solidarietà di Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City commenta in conferenza stampa: "Quando si parla di progetti e idee, non esistono. Devi vincere o sarai esonerato. Rispetto il Chelsea, ma spero di vederlo presto quando il lockdown sarà finito e andare in un ristorante per rivederlo. Noi allenatori dipendiamo dai risultati, non da come giochiamo o cose come filosofia e progetti. Devi portare risultati o sarai rimpiazzato".