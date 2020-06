Anche il Manchester City e Pep Guardiola scendono in campo contro il razzismo e tutte le discriminazioni. Prima della partita di ieri sera contro l'Arsenal, che ha segnato la ripresa ufficiale della Premier League dopo la sosta per il coronavirus, tutti i giocatori e i rispettivi staff si sono inginocchiati, un gesto divenuto celebre in tutto il mondo dopo l'omicidio a Minneapolis di George Floyd e che è diventato il tratto distintivo della campagna Black Lives Matter (sulle maglie dei giocatori appariva questa scritta).



Al termine della partita, Guardiola ha rilasciato dichiarazioni molto forti alla stampa inglese: "Mi vergogno per tutto quello che la popolazione bianca ha fatto nei confronti dei neri per 400 anni. Tutte queste azioni che stiamo promuovendo devono essere supportate poi dai fatti. Ci vorrà del tempo, ma tutto quello che possiamo fare per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sia inacettabile questa situazione è positivo".