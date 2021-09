Pep Guardiola, manager del Manchester City campione d’Inghilterra, dice la sua sulla possibilità di vedere il Mondiale di calcio ogni due anni e non ogni 4: “Sono sempre felice quando vengono proposte nuove idee e se ne discute. Non serve criminalizzare le idee, è ridicolo perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Il Mondiale è incredibile, si tratta del torneo più importante del mondo e io da spettatore mi diverto sempre a guardarlo. Se potessi vederlo ogni due anni sarebbe bello. Sono pienamente d'accordo con Wenger sul fatto che se non sarà la Coppa del Mondo, sarà un'altra competizione: Confederations Cup o un nuovo torneo. Arsene ha proposto una competizione di altissima qualità, sono contento che abbia posto il problema”.