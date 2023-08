L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato al Tg1 di Carlo Mazzone, suo ex mentore ai tempi del Brescia e scomparso domenica all’età di 86 anni.



IL RICORDO - “Era un maestro nel lottare con le squadre provinciali, mi diceva che amava allenarle. Mi ha insegnato a non mollare mai, era un allenatore che ti diceva le cose in faccia. Un allenatore “di pelle. La corsa in quel Brescia-Atalanta 3-3? E’ un’immagine che ricorda il grande impulso che aveva sempre, un’immagine mitica. Se anche non hai vinto titoli e ti applaudono in tutti gli stadi, significa che sei stato davvero grande”.