Guardiola svela il suo futuro

, parlasul canale YouTube dello chef Dani Garcia, così come riportate da IlBianconero.com: "Non allenerò più un’altra squadra di club dopo il Manchester City. Non sto parlando del futuro a lungo termine, ma quello che non farò è lasciare il Manchester City e andare in un altro paese per fare la stessa cosa che sto facendo ora. Il pensiero di iniziare da qualche altra parte, con tutto il processo di allenamento e così via… no, no, no! Forse una nazionale, ma è diverso".

Guardiola aggiunge: "Sono ancora giovane e quando smetterò, ci sono diverse cose che voglio fare. Una di queste è imparare il francese, dedicare il mio tempo libero a me stesso in modo da poter giocare a golf e poi iniziare a imparare a cucinare cose semplici".