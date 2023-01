Pep Guardiola spaventa il Manchester City. Dopo il pareggio casalingo di ieri con l’Everton di Lampard (1-1 il finale), l’ex centrocampista del Brescia ha parlato anche del suo futuro non fornendo alcuna certezza ai Citizens: “Il contratto è solo un pezzo di carta, appena sentirò che qualcosa non va mi dimetterò o non rinnoverò il mio contratto. Tutto dipende dai risultati, se ci stanchiamo l’uno dell’altro andrò via. Non farò come Ferguson o Wenger”.



Della serie: nessun contratto a vita, posso andarmene pure domani. Frasi a sorpresa che non tranquillizzano i Campioni d’Inghilterra, allenati da Guardiola dal 2016. Quest’ultimo, prossimo a compiere 52 anni, è sotto contratto con il City fino al 2025.