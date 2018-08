Sul Corriere della Sera in edicola oggi, Sandro Veronesi intervista Oscar Camps, fondatore della Ong Proactive Arms, impegnata nei salvataggi nel Meditteraneo. Camps parla delle donazioni ricevute dai privati (nel 2017 l'organizzazione ne ha raccolte 43.333, per un totale di 3.137.767 euro), facendo anche i nomi di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo che hanno dato il loro contributo.



Tra i privati ci sono donatori particolarmente munifici? "Sì. Gli sportivi. Pep Guardiola è quello che ci sostiene maggiormente - racconta Camps -. Altri calciatori del Manchester City. Xavi. Marc Gasol, che è stato in missione con noi. Il Barcellona FC. Poi anche gente dello spettacolo. Javier Bardem. Penelope Cruz".