Dopo un lungo esilio dorato in Cina l'ex centrocampista di Inter e Porto, Fredy Guarin, sta provando in ogni modo a tornare nel campionato che l'ha resto importante, la nostra Serie A. Attualmente è in scadenza di contratto a dicembre con lo Shanghai Shenua e ci sono diversi club, uno su tutti l'Atalanta che stanno trattando con i suoi agenti per riportarlo in Italia.



Per lui sarebbe un sogno, ma c'è un'altra persona, la compagna Sara Uribe, che sta facendo sognare tutti i tifosi non solo di Serie A. La bellissima modella, presentatrice e imprenditrice (ha una linea di cosmetici) ha infatti pubblicato sul proprio profilo instagram una combo di scatti in cui appare nuda come mamma l'ha fatta. Ecco le foto della splendida Sara nella nostra gallery.