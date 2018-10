A margine della conferenza di presentazione della Supercoppa Italiana tra Juventus Women e Fiorentina, la coach bianconera Guarino ha sciolto qualche dubbio di formazione. Di seguito, le sue parole.



MOTIVATE - "Siamo altamente motivate, sfideremo un avversario difficile da battere ma vogliamo questo trofeo importante. La Fiorentina si è rafforzata, soprattutto nel reparto offensivo. Davanti hanno preso elementi in grado di fare la differenza e di offrire più soluzioni. Dovremo stare attente. La sosta per le Nazionali? Le ragazze sono tornate felici di aver tracciato un percorso che le avvicina al Mondiale e consapevoli di una forza che deve esprimersi ancora nella totalità. Stanno bene e si sono catapultate subito in un nuovo obiettivo".



OBIETTIVO SUPERCOPPA - "E' un obiettivo che come tutti dà morale, oltre ad aggiungere un trofeo in bacheca. Sono partite secche, il risultato dipende da una serie di fattori ed episodi. Puoi vincere o perdere, ma se affrontata nella maniera migliore è un obiettivo che possiamo portare a casa".



LE CONDIZIONI DI GAMA - "Stiamo valutando la situazione, Sara è migliorata rispetto ad inizio settimana e la sua condizione sembra essere buona. Domani scioglieremo ogni dubbio, mi auguro di vederla in campo".