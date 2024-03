Gubbio-Perugia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Domenica 17 marzo 2024, a partire dalle ore 16.15, va in scena la 32esima giornata del Campionato di Serie C girone B. Allo stadio Comunale Pietro Barbetti,Un derby umbro d’altissima classifica, visto che le due formazioni occupano, rispettivamente, il 5° e il 4° posto nella graduatoria, in piena zona playoff.• Partita: Gubbio-Perugia• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 16.15• Canale TV: Sky Sport• Streaming: Sky Go e Now Tv.La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.: Vettorel; Tozzuolo, Calabrese, Signorini; Corsinelli, Mercati, Casolari, Desogus; Bumbu, Di Massimo; Bernardotto.: Adamonis; Mezzoni, Lewis, Souarè; Paz, Iannoni, Kouan, Lisi; Ricci; Vazquez, Seghetti.