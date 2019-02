L'As Gubbio 1910, esprime tutto il proprio rammarico per il mancato tesseramento dell'atleta Lorenzo Adorni, tenendo a specificare quanto segue:



- il deposito primario, ovvero il trasferimento dal Parma calcio (società titolare dei diritti federativi del calciatore) all'As Gubbio 1910 (società cessionaria) è stato conseguito nei termini stabiliti, cioè entro le 20 del 31 gennaio scorso; altresì il deposito della documentazione integrativa al suddetto trasferimento, ovvero il rientro del prestito dal Monza al Parma è stato consegnato fuori termine dalla società titolare

Essendo quest'ultima"documentazione integrativa" al primo deposito la società del Parma non ha ritenuto di creare nessun "danno", visto che il giocatore poteva essere trasferito direttamente dal Monza al Gubbio senza dover "rientrare" al Parma, reputando che la lettera di autorizzazione potesse essere depositata anche dopo il termine utile.



Altresì, la Lega di serie C ha invece dichiarato tale documentazione non "integrativa", ma "propeduetica" al trasferimento dell'atleta, quindi necessariamente e imprescindibilmente da allegare al deposito primario ; tale posizione ha di fatto negato il passaggio all'As Gubbio di Lorenzo Adorni.