. Il deludente esordio al Mondiale (un solo punto raccolto nelle tre partite del girone con Argentina, Nigeria e Croazia) e la batosta incassata dalla Francia nel cammino di qualificazione al prossimo Europeo hanno fatto scattare l'allarme. La generazione d'oro, capace di conquistare un incredibile quarto di finale nell'ultima edizione del torneo continentale, va verso un inevitabile processo di rinnovamento, con. E con un cognome in particolare che abbiamo già sentito da qualche parte,, che esordì nel lontano 1996 al posto di papà Arnor ed è stato riserva di lusso e prossima al passo d'addio a Francia 2016,degli strakarnir okkarche si disputerà a inizio maggio. Una tripletta alla Germania, un'altra rete alla Bielorussia per il penultimo dei figlio dell'ex giocatore di Chelsea e Barcellona, che la scorsa estate, tanto da essere già nel giro dell'Under 19, con cui ha lasciato il segno due volte in 5 presenze. Numeri e qualità che sembrano ben diverse da quelli del fratello maggiore Sveinn Aron, attualmente in prestito in Serie C al Ravenna dopo la non esaltante prima parte di stagione allo Spezia. E a Barcellona giurano che il più piccolo di casa Gujohnsen, Daniel Tristan, che milita nell'Under 12 blaugrana, prometta grandi cose.