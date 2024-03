Gudmundsson, buone notizie: può tornare convocato con l'Islanda dopo le accuse

Albert Gudmundsson, attaccante e rivelazione del Genoa di Gilardino può tornare a giocare con l'Islanda. Il Secolo XIX parla di “uno spiraglio per il ritorno in nazionale. Il prossimo 21 marzo è in programma la sfida contro Israele nella semifinale playoff in vista di Euro 2024. E nell’elenco dei convocati potrebbe esserci nuovamente Gudmundsson, assente dallo scorso settembre a causa di una denuncia per “cattiva condotta sessuale” da parte di una ragazza.



Lo stop da parte della Federcalcio era arrivato proprio in seguito alla denuncia, secondo quanto previsto dal codice etico. Mancano ancora conferme ufficiali, ma la vicenda, per la quale Gudmundsson si è sempre dichiarato innocente, sarebbe in fase di risoluzione.