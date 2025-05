Gudmundsson e quel legame incompleto con Palladino. La Fiorentina non ha deciso sul riscatto

Getty Images

Il legame traavrebbe dovuto essere la chiave di volta per risolvere molti dei problemi della squadra, ma a nove mesi dal suo arrivo, il quadro è più incerto che mai. Arrivato in estate per una cifra record, il suo è stato un cammino segnato da infortuni, attese per il pieno recupero fisico, gol e delusioni, il tutto avvolto dalle complicazioni legali in patria. Con la stagione che volge al termine, le tre partite rimanenti diventeranno decisive per capire quale sarà il futuro dell’islandese che è arrivato a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.

- In questa situazione, la Fiorentina dovrà decidere se esercitare o meno il diritto, un investimentoNonostante una buona media gol — 8 reti in 32 presenze — la sua permanenza media in campo è scesa drasticamente, a causa anche di una relazione altalenante con Palladino. Il tecnico ha concesso poco spazio all’attaccante, sostituendolo ben 16 volte dopo averlo schierato titolare, e il feeling tra i due è apparso incompleto, con Gudmundsson incapace di incidere nei momenti chiave della stagione. La poca intesa con Kean ha ulteriormente complicato il percorso. In attesa del verdetto finale, le ultime partite saranno cruciali per il destino dell'islandese in viola. A scriverlo stamani è il Corriere Fiorentino.