Intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Albert Gudmundsson si sbilancia sul futuro che può attendere il suo Genoa: "Siamo un ottimo gruppo, ma ancora in fase di crescita. Veniamo dalla B, serve tempo, ma per me entro due anni questo Genoa può entrare fra i dieci top club in A".



I rossoblù stanno affrontando una stagione del tutto particolare che li vede fare grandi cosi con i club d'alta classifica e faticare con quelli medio-bassi. La motivazione per l'islandese è semplice: "La spiegazione sta qui per me: abbiamo giocato gran parte delle gare con le big in casa, e al Ferraris siamo fortissimi".



Quello stesso stadio in grado di far suscitare emozioni uniche anche un giocatore apparentemente freddo come lui: "Un dribbling al Ferraris è qualcosa difficile da descrivere a parole, ma incredibilmente unico. Tu sei focalizzato sulla partita e sul pallone, ma in quel momento sento un boato che mi solleva e il mio cuore sorride".



Un elogio, infine, a mister Gilardino, il tecnico con Gudmundsson è letteralmente esploso: "La mia fortuna è avere un allenatore come lui, con un passato importante nel mio ruolo. Il mio è un calcio libero".