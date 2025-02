Gudmundsson stagione maledetta: riscatto Fiorentina a rischio, può tornare sul mercato

Non c'è proprio pace per. Il fantasista islandese, nell'anno che doveva consacrarlo e fargli compiere l'atteso salto in un club che ambisce ad una dimensione europea, non riesce proprio a trovare continuità e oggi, con l'ultimo infortunio che lo terrà fuori a lungo, anche il suo futuro che sembra già stabilito a inizio stagione torna ad essere in discussione.a e lui potrebbe clamorosamenteGudmundsson era uscito infortunato dalla sfida poi persa contro il Como e gli esami a cui si è sottopostoQuesto il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".

Quest'estate la Fiorentina, dopo una lunghissima trattativa, ha chiuso l'acquisto dal Genoa con una formula che non prevede obblighi di riscatto almeno sulla carta. Nel comunicato ufficiale, infatti, si parla di: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di pi diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC".Niente obblighi, anche perché all'epoca su Gudmundsson pendeva l'ombra del processo in Islanda per "cattivo comportamento sessuale" (assolto in primo grado, ma è stato presentato ricorso dalla difesa con l'appello previsto a giugno). E oggi, con un rendimento che parla dicon Palladino,che porterebbe a non meno di 25 milioni di euro l'operazione finaleSe Gudmundsson dovesse tornare al Genoa, tuttavia, sicuramente non rimarrà in rossoblu e, esattamente come accaduto nel corso della passata estate, tornerà sul mercato. Ima entrambe sono state frenate dalla problematica processuale che, nel corso del prossimo giugno, dovrebbe vedere la definitiva chiusura del caso. Inevitabile che le problematiche che sta affrontando a Firenze potrebbero portare anche ad un deprezzamento rispetto alle cifre pattuite ad agosto.