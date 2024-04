Gudmundsson: 'Una delle mie partite peggiori, ma l'importante è aver vinto. Futuro? Vediamo alla fine'

Albert, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona e il 12esimo gol stagionale:"La vittoria è stata importante, partita non facile. Una delle mie peggiori in campionato in realtà, ma l'importante è che abbiamo vinto, devo fare i complimenti al Verona".- "Con i miei compagni parliamo con le gambe, mi aiutano tutti in quello che faccio, anche lo staff. Salvezza? Sì, forse possiamo dirlo, ma c'è ancora tempo per ottenere qualcosa di buono in stagione, non ci fermeremo da domani".

- "Devo solo continuare a giocare così con il Genoa, terminare la stagione. Poi vedremo alla fine quel che sarà".