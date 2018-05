Gonçalo Guedes al Napoli. Il padre, Rogerio, non lo esclude. Queste le sue parole a CalcioNapoli24 Live: "Questa stagione è stata molto importante per mio figlio, penso che in Spagna si è ambientato bene. L'obiettivo futuro è quello di giocare la Champions League, ma c'è ancora tanto da migliorare. Essendo una stella in rampa di lancio sta lavorando tutti i giorni per crescere ed arrivare ad obiettivi sempre più importanti. Interesse Napoli? Non saprei, ma è sicuramente seguito dal Napoli e da tanti altri club. E' ancora presto per capire con quale maglia giocherà il prossimo anno, si valuterà con il Psg, il Valencia e Gonçalo. Il Valencia sta facendo di tutto per trattenerlo, ma non so se la cifra offerta al Psg è di 40 milioni. Se in futuro dovesse esserci l'opportunità di andare nel Napoli lui sarebbe felice di giocarci".