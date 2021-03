: l'ex gieffina è tornata a parlare dellaivelando inoltre di aver giratoIn alcune Stories pubblicate su Instagram, parlando della decisione di mettere fine alla relazione con D’Aponte, ha detto: "Avrò i mieti motivi per aver fatto questa scelta. Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. Come padre è perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo! Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme.Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa (vedi San Valentino) ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù… Ad un certo punto se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva!”.