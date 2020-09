Mkhitaryan torna a parlare della guerra in atto tra Armenia e Azerbaijan che sta causando molte vittime innocenti. Il calciatore della Roma, stella della nazionale armena, ha lanciato un messaggio importante sul suo profilo Instagram: “Molti scontri importanti stanno andando avanti per il Nagorno Karabakh, con tante vittime da entrambe le parti. E anche il territorio dell’Armenia in questo periodo viene bombardato. L’attacco azero che è iniziato il mattino del 27 settembre sulla popolazione civile è da condannare fortemente. L’immediata conclusione di questa violenza e di questo crimine contro l’umanità è urgente e vitale. La Turchia deve interrompere ogni supporto e neutralizzare questo attacco, compreso il reclutamento di terroristi stranieri per attaccare il popolo armeno. Mi appello alla comunità internazionale e agli alleati, per un intervento immediato per evitare un altro genocidio”.