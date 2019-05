Guerra di nervi tra Lotito e Inzaghi. Nessuno dei due vuole cedere, nessuno dei due vuole dimostrarsi debole. Lotito ha creato dal nullo il tecnico biancoceleste, vorrebbe più fiducia e riconoscenza, lo ha più volte ribadito. Per darlo via vuole soldi, solo soldi. Dall'altra parte Inzaghi si sente a fine ciclo, dopo 3 anni al massimo. Come riporta il Messaggero, l'interesse di Milan e Juventus lo ha portato altrove con la testa.



DUELLO INZAGHI LOTITO - Non vuole restare senza garanzie, Inzaghi sa benissimo che ad oggi conta solo la Champions. Per questo ha chiesto almeno 6 acquisti, affidabili, provenienti dal campionato italiano. Vuole altri Acerbi. Ha paura che, senza i giusti acquisti, il resto della squadra perda motivazioni, e si vada incontro ad un'altra annata negativa.