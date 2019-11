E' guerra fra: "E' preoccupata solo dei soldi, non le lascio nulla", spiega l'ex Pibe de Oro. E' battaglia a colpi di Instagram tra il Pibe de Oro e la 30enne avuta da Claudia Villafañe: "È come il suo leone che teneva sedato".: "Lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che mio padre aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti è impossibile domarlo. E ogni paragone con la realtà è pura coincidenza…"."Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perchè sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so quello che abbia voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E io dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò. E lo diranno a qualcun altro quando morirò. Ma per adesso no, perchè sono sanissimo".: "Se hai le p***e di fare un video parlando di nostra figlia, spero tu ce le abbia anche per presentarti domani davanti al giudice, visto che finora non lo hai mai fatto”.