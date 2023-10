Il calcio unisce e diverte, ma di fronte a una guerra, come accaduto anche in Ucraina quasi due anni fa,. Allo stesso modo è successo in Israele, dopo l’attacco di Hamas e lo scoppio di un nuovo conflitto. Ma cosa succederà al calcio e allo sport in generale, ora che il pericolo è all’ennesima potenza? Scopriamolo.- Il primo torneo sportivo sospeso è stato quello della Ligat ha’Al, il campionato israeliano. L’attacco palestinese ha costretto le autorità a. La sesta giornata, al momento, è rinviata a data da destinarsi. Al momento a dominare la classifica è ilcon 13 punti.- Un altro evento vicino al rinvio è quello delle qualificazioni a Euro 2024. Israele avrebbe dovuto ospitare la Svizzera giovedì 12 ottobre, incontro in programma a Tel Aviv. L’ASF, ossia la Federcalcio svizzera, ha espresso dispiacere per quanto sta accadendo e ha contattato la Uefa per capire meglio quale sarà il destino della gara.- Da Israele arrivano le parole di, ex centrocampista di, ora all’Hapoel Tel Aviv. "Abbiamo provato a partire - ha detto ai microfoni di Cope - ma tutti i nostri voli sono stati cancellati. Domenica proveremo a volare a Istanbul e da lì a Barcellona. Le autorità ci hanno chiesto di rifugiarci. Di notte gli attacchi si sono intensificati e le cose stanno peggiorando un po’".- Così come nel calcio, anche nella pallacanestro il conflitto ha portato a caos e a sospensioni varie, proprio perché il tutto è accaduto prima di eventi importantissimi. È stata sospesa la partita del secondo turno dell’EuroCup Hapoel Shlomo Tel Aviv contro il Wolves Vilnius, prevista per l'11 ottobre, e la partita del secondo turno della stagione regolare dell’EuroLeague tra EA7 Emporio Armani Milano e Maccabi Playtika Tel Aviv, in programma a 12 ottobre.