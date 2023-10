Il calcio si ferma in Israele. Con il perdurare della guerra, l'Uefa ha comunicato che non verrà giocata alcuna partita nel territorio. La federcalcio e i club dovranno trovare altre sedi.



COMUNICATO - "Dopo un'attenta valutazione sulla sicurezza nell'intero territorio di Israele, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che nessuna partita delle competizioni UEFA sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso. Villarreal-Maccabi Haifa, in programma giovedì 26 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 6 dicembre 2023, mentre Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk sarà giocata sabato 25 novembre 2023", questo quanto comunicato dall'organo europeo.