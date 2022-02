Anche oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti riguardanti la drammatica situazione della guerra in Ucraina, in corso dopo l'invasione della Russia avvenuta il 24 febbraio.



9.40 - La Russia in un comunicato ufficiale ha affermato di avere il controllo aereo di tutta l’Ucraina, e ha negato ci siano impedimenti per i civili per lasciare Kiev: “Gli abitanti possono lasciare la città, ma le autorità ucraine usano i civili come scudi umani”.



9.05 - Oggi è il giorno dei negoziati Russia-Ucraina. La delegazione ucraina è attesa a Gomel, in Bielorussia, per l'avvio dei colloqui con Mosca intorno alle 10.30.



8.40 - Il ministro della difesa russo ha annunciato di aver conquistato il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya.



8.10 - La Russia ha “rallentato il ritmo dell’offensiva", secondo quanto afferma l'esercito ucraino in una nota ufficiale. La capitale Kiev resta al momento sotto controllo ucraino, il coprifuoco resta dalle 10 di sera alle 8 del mattino.