Oggi è il sessantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 13 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.





10.15 - L'esercito della Russia avanza ad est dell'Ucraina nella regione di Kharkiv, mentre rallenta l'avanzata nel Donbass. Due scuole e 20 palazzi residenziali sono state danneggiate dai bombardamenti dell'esercito russo nelle ultime 24 ore nella regione di Lugansk. Intanto continua la resistenza nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove è in corso un tentativo di evacuazione dei civili, tra cui 600 feriti.



9.44 - Il presidente ucraino Zelensky si dice ancora disposto a incontrare Putin per trattare "nonostante le atrocità commesse dai russi".

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov accusa la Nato di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, che continuano ogni giorno in videoconferenza ma sono "difficili".



8.32 - Secondo la Cnn, almeno sei uomini d'affari russi sarebbero morti per apparente suicidio negli ultimi tre mesi, alcuni dei quali con le loro famiglie. Quattro dei sei decessi sono di dirigenti associati a Gazprom o a una delle sua controllate.



7.59 - L'Indonesia ha invitato al G20 di novembre l'Ucraina e anche la Russia, suscitando la reazione degli Stati Uniti che chiedono l'esclusione di Putin dal vertice.