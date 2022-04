. Questi gli ultimi aggiornamenti in arrivo dal fronte e per quanto concerne i risvolti diplomatici a livello internazionale:(le 13 in Italia): lo riporta l’agenzia Afp citando fonti ministeriali.Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, «ha detto più volte che, non appena avremo un accordo sostanziale sul quale potremmo avere uno scambio di opinioni significativo, allora la questione sarà considerata. E al momento non ci sono queste condizioni», ha spiegato Rudenko ai cronisti.(foto Ansa),», in un comunicato su Telegram, il giorno dopo la visita a Kiev del segretario di Stato americano, Antony Blinken, e del capo del Pentagono, Lloyd Austin. «Abbiamo discusso di assistenza nella difesa, maggiori sanzioni contro la Russia, sostegno finanziario all’Ucraina e garanzie di sicurezza», ha scritto Zelensky, «la visita di una delegazione di alti funzionari statunitensi a Kiev in questo momento cruciale per lo Stato ucraino è molto preziosa e importante».- «, affinché il grande passaggio pasquale dalla morte alla nuova vita in Cristo diventi una realtà per il popolo ucraino, desideroso di una nuova alba che porrà fine all’oscurità della guerra».in occasione della Pasqua che alcune chiese cattoliche e ortodosse hanno celebrato ieri, domenica 24 aprile, secondo il calendario giuliano. Lo riporta Vatican News.- "E' stata una notte difficile. Abbiamo avuto il più grande bombardamento dall'inizio dell'invasione della Russia. Registriamo danni significativi ai palazzi ma tutti gli incendi sono stati contenuti. A causa dei bombardamenti non c'è più acqua calda in tutti i distretti". Lo riferisce Dmytro Lunin, alla guida dell'amministrazione militare locale, citato dall'Ukrainska Pravda.Lo rendono noto le autorità locali citate dall'agenzia russa Tass.A dirlo è stato lo stesso Anatoly Antonov alla tv russa Rossiya 24. «Abbiamo sottolineato quanto questa situazione sia inaccettabile — gli Stati Uniti stanno inondando l'Ucraina di armi. Abbiamo chiesto di smettere». Antonov ha anche detto di aver inviato una nota ufficiale al governo statunitense per esprimere la «preoccupazione» dopo la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Kiev.circa 300 milioni serviranno per consentire a Kiev di acquisire sul mercato gli armamenti di cui ha bisogno, mentre il resto andrà agli alleati regionali dell'Ucraina che hanno fornito aiuti militari e hanno bisogno di ricostituire le loro scorte di armi. Lo hanno reso noto funzionari Usa dopo l'incontro di ieri a Kiev tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i segretari di Stato e alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin.- Le forze russe stanno impedendo a un grande convoglio di persone che non vogliono partecipare al referendum di lasciare Kherson, secondo l'esercito di Kiev citato dall'agenzia Ukrinform.- Kiev sembra silurare l'iniziativa di pace del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che martedì volerà in Russia prima di sbarcare due giorni dopo in Ucraina a Kiev. "Non è una buona idea andare a Mosca. Non capiamo la sua intenzione di viaggiare a Mosca e parlare col presidente Putin", ha spiegato alla Nbc Igor Zhovka, vicecapo dello staff di Volodymyr Zelensky, avvisando che Guterres "non è autorizzato" a parlare per conto del governo ucraino nei suoi sforzi di pace e che dovrebbe concentrarsi invece sull'assistenza umanitaria.