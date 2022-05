lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato quasi 50mila morti e circa 13 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città di Mariupol, ma molti altri devono ancora farlo tra cui tanti bambini e donne. In totale, durante questa guerra,russi nei nostri cieli. Ognuna di queste sortite è la morte del nostro popolo, la distruzione delle nostre infrastrutture".afferma che Mosca è pronta a garantire l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal, ma solo se i militari nello stabilimento si arrendono.- Secondo la Cnn,, affondato il 14 aprile dopo essere stato colpito da due missili ucraini.ha dichiarato durante la riunione del Consiglio di Sicurezza: "Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata serie di teorie del complotto e disinformazione, ogni falsità più ridicola dell'altra. Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'Ucraina si stia attenuando. La Russia ha violato la Carta delle Nazioni Unite, ha ignorato i nostri appelli globali e unificati per porre fine a questa guerra".ha annunciato che l'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da Mosca. Cinque di queste persone sono state trovate morte e alcune sono state portate in Bielorussia e Russia, all'insaputa delle loro famiglie. Sono stati riscontrati anche otto casi di possibili sparizioni forzate di individui filo-russi nel territorio controllato dall'Ucraina.