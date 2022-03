Sono passati 28 giorni da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Le forze russe continuano la loro 'operazione speciale', qui sotto tutti gli aggiornamenti più significativi della giornata di oggi.



10.28 - Intanto, le forze russe continuano l'avanzata nel Donetsk e sono andate avanti per altri quattro chilometri nel territorio ucraino, arrivando al villaggio di Novomykhailivka. Lo fa sapere il portavoce della Difesa russo, il quale aggiunge che le forze separatiste del Donetsk hanno invece preso controllo di Verknetoretske e stanno affrontando unità della venticinquesima brigata aviotrasportata ucraina.



9.12 - Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che i negoziati con Mosca sono "molto difficili", ma "continuiamo a lavorare a diversi livelli per spingere la Russia verso la pace. Fino alla fine di questa guerra brutale. I rappresentanti ucraini stanno lavorando ai negoziati, che si svolgono quasi ogni giorno. È molto difficile. A volte imbarazzante. Ma passo dopo passo, stiamo andando avanti".



8.38 - Dall'inizio della guerra sono stati finora uccisi 121 bambini, 167 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina sul suo canale Telegram