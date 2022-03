E' il decimo giorno di guerra in Ucraina, dopo la decisione della Russia di invadere il Paese per rovesciare il governo presieduto dal presidente Volodymyr Zelensky.e per evitarlo servono "subito l'Onu e l'agenzia dell'atomo Aiea a protezione delle centrali ucraine. Un altro attacco come quello dell'altra notte, e la sicurezza e la salute di tutta Europa saranno in enorme pericolo". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un'intervista rilasciata a Repubblica e ad altri media europei, riferendosi all'attacco russo contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. "Dobbiamo lavorare strenuamente insieme: il rischio è quello di una catastrofe pan-europea", ha avvertito Johnson, secondo cui "dobbiamo far capire al Cremlino che un'altra Chernobyl sarebbe un disastro anche per la Russia".Sono oltre 10mila i soldati russi che sono morti dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Lo hanno riferito le forze armate ucraine in un nuovo aggiornamento sulle perdite "nemiche", precisando che sono stati distrutti, tra gli altri, 39 aerei, 40 elicotteri, 269 carri armati, 945 veicoli corazzati e 105 pezzi di artiglieria.La città ucraina di Mariupol comincerà alle 9 GMT, le 10 in Italia, l'evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco dopo l'annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Le autorità municipali hanno inoltre indicato che l'evacuazione è prevista fino alle 14 GMT, le 15 in Italia, riferisce Sky News."A Mariupol e Volnovakha i corridoi umanitari sono pronti per l'apertura, sono state formate colonne di persone che devono essere evacuate.. Lo conferma in in tweet il consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podolyak.Le città di Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Sumy, "sono tutte circondate dalle forze russe". Lo rende noto il ministero della Difesa di Londra, citando fonti di intelligence. Le forze di Mosca "stanno probabilmente avanzando verso la città portuale meridionale di Mykolaiv - fanno sapere - c'è la possibilità che queste forze cerchino di aggirare la città per dare priorità all'avanzata verso Odessa".Il ministero della Difesa russo annuncia che permetterà corridoi umanitari a partire dalle 10 ora di Mosca (le 8 italiane). La decisione riguarda gli abitanti di Mariupol e VolnovakhaLe forze russe si stanno avvicinando alla centrale nucleare più grande dell'Ucraina dopo quella di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, che non ha nominato l'impianto. "Sono a 20 miglia", le sue parole riportate dalla Cnn. Secondo Energoatom, l'organismo di supervisione delle centrali nucleari ucraine, il secondo impianto nucleare più grande del paese, in termini di capacità di generazione di energia, è quello di Yuzhnoukrainsk nell'oblast di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale.