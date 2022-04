La guerra in Ucraina è al 38esimo giorno: sale la tensione dopo l'attacco a un deposito di carburante a Belgorod, in territorio russo, non rivendicato dalle forze ucraine, e i missili dalla Crimea lanciati su Odessa. Papa Francesco ha dichiarato ai giornalisti che un viaggio a Kiev "è sul tavolo". Questi gli aggiornamenti:"Sì, è sul tavolo": così Papa Francesco ha risposto ai giornalisti sul volo verso Malta che gli chiedevano se ha preso in considerazione l'invito ad andare a Kiev.La Russia metterà fine alla sua collaborazione con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo ha annunciato sui social media il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin, spiegando che l'agenzia spaziale chiederà al Cremlino di non lavorare più con partner come la Nasa e l'Agenzia spaziale europea, ma anche con Canada e Giappone. ''Le sanzioni non verranno rimosse. Considero questo inaccettabile. Prossimamente invieremo al governo russo le proposte di Roscosmos per mettere fine alla collaborazione con l'Iss'', ha detto Rogozin.Sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol, sono previsti per oggi in Ucraina. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk. Il corridoio di Mariupol prevede sia il trasporto privato sia autobus, ha detto Vereshchuk.Gli Stati Uniti aiuteranno Paesi alleati a trasferire in Ucraina mezzi corazzati di fabbricazione sovietica per aiutare le forze ucraine a rispondere all'invasione russa. Lo rivela il New York Times che cita una fonte americana che spiega che il trasferimento avverrà presto, senza fornire una data precisa. E senza specificare quali sono i Paesi che forniranno i tank che sono stati richiesti dal presidente Volodymyr Zelensky.Sale a 412 il numero stimato di bambini vittime della guerra in Ucraina, fra uccisi e feriti. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale in Ucraina specificando che dall'inizio del conflitto si contano 158 bambini rimasti uccisi e 254 feriti.Le forze russe si sarebbero ritirate dall'aeroporto di Gostomel vicino alla capitale ucraina Kiev, che è stato teatro di battaglia dall'inizio del conflitto, stando all'intelligence militare britannica. Lo riferisce la Bbc. "Le forze ucraine continuano ad avanzare mentre quelle russe sono in ritirata, nelle vicinanze di Kiev" afferma il ministero britannico della Difesa.Una vittoria della verità significa una vittoria per l'Ucraina e gli ucraini. La domanda e' quando finirà. Questa è una domanda profonda. E' una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un'intervista a Fox News. Alla domanda su che cosa "disposto ad accettare" al fine di garantire un accordo di pace, il presidente ucraino ha risposto: "Non scambiamo il nostro territorio. La questione dell'integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione".