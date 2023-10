La prima delle leghe europee a rispondere a quanto sta succedendo nella striscia di Gaza è la Premier League. Il campionato inglese ha rilasciato un comunicato, nel quale annuncia la decisione di vestire una fascia nera per sensibilizzare sui fatti. Eccolo di seguito.



COMUNICATO - "La Premier League è scioccata e rattristita dalla crisi in Israele e Gaza e condanna fermamente gli orrendi e brutali atti di violenza contro innocenti civili. Speriamo nella pace e la nostra vicinanza è alle vittime, alle loro famiglie e alle comunità che sono coinvolte. Come segno di ripetto per tutti quelli afflitti da quanto sta succedendo, i giocatori della Premier League, gli allenatori e gli arbitri indosseranno una fascia nera e osserveranno un minuto di silenzio nel prossimo turno in programma da sabato 21 a lunedì 23 ottobre. La lega farà inoltre una donazione alla Croce Rossa britannica per supportare coloro i quali hanno bisogno"